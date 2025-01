Governo Lula criou 5 novos projetos de assentamentos no Acre em 2024; outros serão criados até 2026

De acordo com o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), cinco novos projetos de assentamento foram criados no Acre em 2024. Os dados foram apresentados pelo presidente do órgão, Márcio Alécio, na última segunda-feira (30).

Segundo Alécio, entre 2025 e 2026 estão programados cerca de 18 a 20 novos projetos de assentamento no estado. Com esse intuito, mais de 100 mil hectares de terras foram arrecadados, sendo destinados à regularização fundiária e à implantação de novos assentamentos.

Esses projetos fazem parte de uma estratégia que visa fortalecer a reforma agrária e a agricultura familiar na região.

Em abril de 2024, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar anunciou a liberação de R$ 30 milhões em créditos do Incra para apoiar a criação de assentamentos no Acre, viabilizando a instalação de 1,2 mil famílias no interior do estado.

Os assentamentos implantados em 2024 foram possíveis graças a esses recursos, que também sustentam as metas para os próximos dois anos, e devem contemplar cerca de cinco mil famílias no total.