Governo publica lista com mais de 50 novos convocados do concurso do Corpo de Bombeiros

Após anúncio de que iria contratar mais de 50 concursados do Corpo de Bombeiros Militar, o Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Administração publicou no Diário oficial, desta quinta-feira, 23, a lista de convocação para matrícula no Curso de Formação de aluno soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Acre.

O Curso de Formação será realizado sob a Coordenação da Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira – CIEPS, e será regularizado pelo Plano de Curso, pelas normas e diretrizes da respectiva Instituição de Ensino, assim como pelas demais normas complementares e editalícias que vierem a ser publicadas.

O curso terá a duração mínima de 1.600 horas/aula, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva. O aluno regularmente matriculado, durante o Curso de Formação, fará jus a uma remuneração de acordo com o definido no plano de cargos, carreiras e remunerações militares.

O candidato convocado deverá comparecer no período de 28 de janeiro à 06 de fevereiro, das 7h às 13h, para realizar sua matrícula na Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizada no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa de Segurança e Justiça Francisco Mangabeira – CIEPS, situado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, Rio Branco/AC

A aula inaugural está prevista para o dia 19 de fevereiro de 2025, às 8h, no CIEPS.

Lista de aluno soldado combatente feminino

WEULA PAULA MELLO DA SILVA, LETICIA SILVA BANDEIRA, JULIA COSTA DE SOUZA, CARMEM JULIA MARQUES, LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA, ANDRESSA DE CASTRO SOUZA, LUANA PENHA BRAGA PASSO, MAISA DO CARMO DA SILVA, HELEN DE OLIVEIRA COSTA, HADASSA RAISSA VITOR DA SILVA, THYERLLE SIQUEIRA DA COSTA, JESSICA PRISCILA VILLAROUCA DE ARAUJO, CICERA SAMPAIO DA SILVA, EDLA CIANE CARNEIRO DE LIMA MARTINS, BRUNA CANDIDO DE LIRA, PRISCILA FERREIRA PIRES, FRANCISCA FREITAS DOS SANTOS, GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS SANTOS, ESTEFANIA DA SILVA REBELO, LARISSA PAULA DE MELO LIMA, SILMARA SILVA DE PAULA, RAYLANE DIAS DA SILVA, PRISCILA DE MESQUITA LIMA, LETICIA LIMA POSSAMAI, JAINA OLIVEIRA SOUZA, MARIA DAS GRACAS BARRETO COELHO,

Aluno Sondado Combatente Masculino

MARCELO BRILHANTE DE ARAUJO LIMA, TALYSON DA SILVA NOGUEIRA, DAVI DE ARAUJO SOUZA, ANDRE LUCAS FERREIRA PIRES, ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE, RANDSON DA SILVA COSTA, JOAO PAULO FIRMINO DE LIMA, LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE ARAUJO, RODRIGO BARBOSA DAS NEVES, ADEILSON DO NASCIMENTO VEIGA, DANILO DE SOUZA LIMA, LINO SILVA NOGUEIRA, RODRIGO NERI MOURA DE OLIVEIRA, GUSTAVO DOS SANTOS FRANCA, FRANCE WILLIAN AVILA DO NASCIMENTO, JANDERSON FERREIRA DE SOUZA, JONAS DE SOUZA NOBREGA, EDEN LIMA QUEIROZ, ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS, ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO, ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAUJO, GUSTAVO PINTO DE LIMA, JONATAN COSTA SOUZA, RAINNER DOS SANTOS CARVALHO, GLAUCO DE HOLANDA CASTRO, THIAGO CASTRO SAAB.