O processo seletivo para contratação temporária de servidores da Secretaria de Estado de Educação teve mais um passo com a convocação para apresentação de documentos e assinatura dos contratos de professores que foram aprovados no processo seletivo, focados, principalmente, para a educação especial. A lista foi divulgada no Diário Oficial desta terça-feira (28).

Os documentos devem ser entregues até o dia 7 de fevereiro, das 7h30min às 13h30min, nos endereços indicados adiante, a depender do município em que o candidato foi aprovado: Av. Santos Dumont n° 1180, Centro (Epitaciolândia); e Av. Juvenal Antunes s/n°, Centro (Plácido de Castro), ambos no Núcleo de Educação.

Confira a lista de aprovados e demais informações no documento abaixo: