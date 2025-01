Gracyanne Barbosa é procurada pela Justiça às vésperas de BBB 25

Futura participante do BBB 25, a modelo Gracyanne Barbosa está envolvida em uma polêmica com a Justiça, que envolve o ex-marido Belo, de quem se separou em abril passado.

Há seis meses, o casal foi denunciado pelo Ministério Público por apropriação indébita, que pode render quatro anos de prisão em caso de condenação.

Desde julho, não se consegue citar nem Gracyanne Barbosa e tampouco Belo. Já no fim do ano, 6 de dezembro, a ação ganhou um novo capítulo com pedido para que se declarassem nulas as citações, uma terceira pessoa também era alvo no processo, mas ela acabou morrendo.

O trio de réus é acusado de ficar com objetos como uma máquina de lavar e um filtro de água avaliado em R$ 2 mil.

No BBB 25, Gracyanne Barbosa pode ser citada pela Justiça?

Segundo a colunista do portal “Metrópoles” não foram cumpridos requisitos legais para validar a citação tanto a Belo quanto a influenciadora.

Ela atendeu a exigência da advogada e se recusou a receber a oficial de Justiça, quando foi procurada na mansão onde vivia com Belo, que estaria dormindo naquele momento, segundo relato da profissional.

Após as citações se tornarem nulas, o processo andou para trás. O processo ganhou um novo contorno com a tentativa de citação de Gracyanne Barbosa e Belo.

Confinamento de Gracyanne Barbosa para reality show

A musa fitness está confinada para participar do reality show BBB 25, mas existe a chance da Justiça pedir para a ex-mulher do cantor ser citada no local.

No BBB 25, Gracyanne vai formar dupla com sua irmã caçula, envolvida em processo por xingamentos contra uma trancista.