Gracyanne Barbosa pode receber visita de oficial de Justiça no BBB25

A coluna Fabia Oliveira contou com exclusividade nesse sábado (11/01) que Gracyanne Barbosa tem sido procurada pela justiça. A musa fitness aparece como ré em uma ação criminal junto de seu ex-marido, o cantor de pagode Belo. No caso, ambos respondem por uma acusação do crime de apropriação indébita.

Como você, caro leitor, bem sabe, Gracyanne Barbosa é uma das famosas confirmadas no BBB25, que começa na noite desta segunda-feira (13/01), na Globo. Ocorre que a busca da musa fitness pelo prêmio de até R$ 3 milhões pode ser interrompida por uma visita pouco desejada: a de um oficial de justiça.

Apesar de estar confinada nas dependências dos Estúdios Globo, Gracyanne Barbosa pode ser citada por um oficial de justiça para o início da contagem do prazo de defesa na ação criminal que responde. A citação depende, na prática, de um pedido formulado pelo autor da ação ao juiz da vara em que tramita a ação.

Vale lembrar, ainda, que a ação tem esbarrado na dificuldade de localizar a musa e o pagodeiro para que novas etapas tenham início. A localização certa de Gracyanne Barbosa, graças ao reality, pode servir como um prato cheio para o desenrolar do caso.

Apesar de viável, caso ocorra, o pedido de citação deve ser aprovado pelo juiz para que chegue, então, às portas da casa mais vigiada do Brasil.

Entenda!

O Ministério Público denunciou, em julho de 2024, o ex-casal Gracyanne e Belo, além de Nelson Trajano de Ataíde. O motivo é uma apropriação indébita, com pena de reclusão que pode chegar a quatros anos.

O caso teve início após os três réus terem, supostamente, se apropriado de itens durante um contrato de locação. Entre os itens estariam uma máquina de lavar, um motor de hidromassagem e um filtro de água no valor de R$ 2 mil. Os réus seriam obrigados, ainda, a reparar o prejuízo causado com todos os equipamentos em questão.

Problemas

Para que o processo seguisse, no entanto, o ex-casal precisava ser citado judicialmente. Acontece, caro leitor, que a oficial de Justiça responsável pela tentativa de citação não cumpriu requisitos legais para sua validade.

À época, a oficial afirmou ter ido ao endereço do ex-casal, oportunidade em que Belo estaria dormindo e Gracyanne, apesar de estar na residência, se recusou a receber a correspondência por ordem de sua advogada.

No início deste ano foram iniciadas novas tentativas para, enfim, citar Belo e Gracyanne Barbosa para se defenderem no caso.