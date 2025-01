Hamas quer acordo de cessar-fogo em Gaza o mais rápido possível, diz autoridade

O Hamas disse que uma nova rodada de negociações indiretas sobre um cessar-fogo em Gaza foi retomada em Doha, no Catar, nesta sexta-feira (3), enfatizando a seriedade do grupo em tentar chegar a um acordo o mais rápido possível, disse o oficial sênior do Hamas Basem Naim.

As novas negociações se concentrarão em um acordo sobre um cessar-fogo permanente e a retirada das forças israelenses, acrescentou.

Entenda o conflito

Israel realiza intensos ataques aéreos na Faixa de Gaza desde 2023, após o Hamas ter invadido o país e matado 1.200 pessoas, segundo contagens israelenses. Além disso, o grupo radical mantém dezenas de reféns.

O Hamas não reconhece Israel como um Estado e reivindica o território israelense para a Palestina.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometeu diversas vezes destruir as capacidades militares do Hamas e recuperar as pessoas detidas em Gaza.

Além da ofensiva aérea, o Exército de Israel faz incursões terrestres no território palestino. Isso fez com que grande parte da população de Gaza fosse deslocada.

A ONU e diversas instituições humanitárias alertaram para uma situação humanitária catastrófica na Faixa de Gaza, com falta de alimentos, medicamentos e disseminação de doenças.

A população israelense faz protestos constantes contra Netanyahu, acusando o premiê de falhar em fazer um acordo de cessar-fogo para os reféns sejam libertados.