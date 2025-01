Homem condenado por abuso sexual de enteados é preso no Acre pela Polícia Civil nesta quarta-feira

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), efetuou a prisão nesta quarta-feira (15), de um homem identificado pelas iniciais M.P.B., condenado por abusar sexualmente de seus dois enteados em 2019.

O caso, de acordo com a PCAC, que teve sentença transitada em julgado, revelou um histórico de abusos cometidos repetidamente contra as vítimas, na época crianças, sendo um menino de 10 anos e sua irmã, de 11 anos, ambos filhos da companheira do autor do crime.

Após ser localizado e detido, M.P.B. foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento de sua pena de cerca de 14 anos de reclusão.

“A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate a crimes de violência sexual e a proteção de crianças e adolescentes, garantindo que a justiça seja aplicada em sua totalidade”, destaca a instituição.