Homem deixa carro estacionado e encontra corpo dentro do veículo

Um morador do bairro Jardim Umuarama, em Cuiabá (MT), encontrou o corpo de um homem, ainda não identificado, dentro do carro, ao estacionar veículo na porta de casa. Ainda não há detalhes sobre o que aconteceu com a vítima.

Segundo a Polícia Militar, o dono do carro relatou que deixou o veículo estacionado na rua, em frente de casa, com as portas destravadas devido a um defeito. Por volta das 17h30, quando foi entrar no carro, viu o corpo dentro do veículo.

