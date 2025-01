Homem é acusado de divulgar fotos íntimas de jovem após “fora”

Um homem foi preso acusado por divulgar fotos íntimas e ameaçar uma jovem de 23 anos, após ela se recusar a ficar com ele.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), a vítima chegou a implorar para que as fotos não fossem expostas.

O caso aconteceu na quinta-feira (23/1), em Jussara, na região oeste de Goiás. Segundo a corporação, o homem obteve as imagens íntimas – fotos e vídeos – ao encontrar o celular da vítima dentro do carro dele.

O que aconteceu:

Homem foi preso por ameaçar e divulgar fotos íntimas de uma jovem de 23 anos, em Jussara (GO);

Segundo a PCGO, a ameaça foi motivada porque a vítima se recusou a ficar com o autor;

O suspeito foi autuado pelos crimes de constrangimento ilegal e divulgação de fotos íntimas sem autorização da vítima.

Conforme a PCGO, o autor e a vítima se conheceram recentemente, após saírem para uma festa com conhecidos. A vítima teria se recusado a ficar com o suspeito e, na hora de ir embora, o celular dela ficou no carro dele. Ao ter acesso às imagens, ele passou a ameaçar a jovem.

As fotos da vítima foram divulgadas durante a madruga. O homem teria dito, em depoimento, que a divulgação das fotos foi uma forma de vingança.

A vítima denunciou o caso à Polícia Civil e equipes foram até a localização que constava no celular furtado e prenderam o suspeito em flagrante.

