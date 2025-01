Thiago Barros Pereira, de 26 anos, conhecido popularmente como “Jaburu”, foi vítima de agressão física na madrugada desta sexta-feira (18), nas proximidades da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, na área central de Rio Branco. Ele foi atacado com golpes de ripa por membros de uma organização criminosa.

De acordo com informações da própria vítima, ele já havia sido advertido para não continuar furtando materiais de comércios e pequenas empresas da região central de Rio Branco. Apesar das advertências, Thiago ignorou os avisos e continuou praticando os furtos.

Após relatos de novos furtos e gravações que mostravam o suspeito, a organização criminosa decidiu aplicar uma “disciplina”, que consistiu em uma surra com golpes de ripa. A violência foi tão intensa que Thiago sofreu dois cortes na cabeça, uma laceração no braço, lesões no joelho e hematomas nas costas e costelas. Mesmo ferido, ele conseguiu correr da praça dos Tocos até a praça da Revolução, onde desmaiou. Após o ataque, os agressores fugiram do local.

Populares que passavam pela região prestaram ajuda à vítima e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e realizou os primeiros socorros. Após estabilizar o quadro clínico, Thiago foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

Curiosamente, a Polícia Militar não foi acionada e, até o momento, a Polícia Civil não anunciou investigações sobre o caso.