Homem é esfaqueado e quase sequestrado durante briga generalizada em conveniência

Raimundo Gomes, de 44 anos, conhecido como “Salim”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta segunda-feira (20). O incidente ocorreu durante uma briga generalizada na conveniência de um posto de combustível localizado na Rua Floriano Peixoto, no bairro Dom Giocondo, popularmente conhecido como Papoco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, uma festa estava acontecendo na conveniência do posto, mas terminou em uma briga generalizada.

Durante a confusão, uma pessoa ainda não identificada, armada com uma faca, desferiu um golpe que atingiu Salim nas costelas do lado direito.

Em seguida, o agressor tentou levar a vítima à força, com a intenção de colocá-la dentro de um veículo. No entanto, após intensa luta corporal, Salim conseguiu se soltar e fugiu do local.

Populares que presenciaram a confusão acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local e, após os primeiros atendimentos, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e realizou buscas nas proximidades para tentar localizar os responsáveis pela tentativa de homicídio e sequestro, mas ninguém foi encontrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.