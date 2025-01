Homem é preso por receptação e motocicleta furtada é recuperada em Rio Branco

Na noite deste domingo (5), um homem foi preso e uma motocicleta modelo Biz 125, de cor vermelha, foi recuperada por uma guarnição do 1° Batalhão da Polícia Militar no bairro Cadeia Velha, em Rio Branco. A moto havia sido furtada no dia 19 de dezembro, na avenida Amadeo Barbosa.

A abordagem ocorreu após os policiais avistarem o suspeito conduzindo a motocicleta durante patrulhamento na rua Marte, no bairro Morada do Sol. Segundo informações da polícia, ao notar a aproximação da guarnição, o homem fugiu em direção à rua da Usina, onde foi acompanhado pelos agentes e detido no bairro Cadeia Velha.

Após a verificação, foi confirmado que o veículo era produto de furto. O suspeito e a motocicleta recuperada foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram realizados os procedimentos legais.