A Promotoria de Justiça Criminal, representando o Ministério Público do Acre (MPAC), ganhou na justiça a decisão de que José Vanaldo Aguiar de Almeida será julgado pelo Tribunal do Júri.

O homem foi anteriormente denunciado por uma tentativa de homicídio, ao assumir os riscos de conduzir um veículo sob efeito de bebidas alcoólicas, e atropelar duas pessoas, que estavam em uma moto.

O fato ocorreu no dia 27 de fevereiro de 2024, na cidade de Feijó, no interior do estado do Acre, no bairro Segundo Distrito. O homem estaria supostamente embriagado, pilotando em alta velocidade e na contramão, no momento em que atingiu a moto com as duas vítimas.

O homem foi detido em flagrante pela Polícia Militar e já contava com a sua Carteira Nacional de Habilitação Nacional cassada, além disso, se recusou a cooperar com a polícia.

A Justiça compreende que existem indicativos o suficiente para que o homem seja julgado pelo Tribunal do Júri, além disso, para além da condenação, existe a possibilidade que o réu pague uma indenização de R$15 mil pelos danos materiais e outros R$30 mil por danos morais.