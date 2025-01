Homem sai para beber e é vítima de agressão em bar no interior do Acre

Simeão Rodrigues da Silva, de 26 anos, foi vítima de agressão física na noite desta quarta-feira (1), em um bar localizado na Vila do Incra, no município de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações fornecidas pela própria vítima, ele foi ao bar para beber e acabou se envolvendo em uma discussão com outro homem. Durante o desentendimento, o acusado, utilizando um taco de sinuca, passou a agredir Simeão. Um segundo homem, que não tinha relação com a situação, também começou a bater na vítima. Após o ataque, os agressores fugiram do local.

Simeão foi levado à Unidade Mista de Porto Acre, onde recebeu os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde exames constataram uma fratura no braço esquerdo.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, coletou informações e realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados até o fechamento desta matéria.

O caso deverá ser registrado na Delegacia de Polícia Civil de Porto Acre, que investigará as circunstâncias da agressão.