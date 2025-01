Homem se desentende com dona de fazenda e acaba agredido na zona rural de Rio Branco

Francisco das Chagas de Mourão, de 44 anos, foi vítima de agressão física a golpes de ripa na noite deste domingo (26), em uma propriedade rural localizada no km 4 do Ramal Olho d’Água, com acesso pelo km 90 da rodovia AC-90, mais conhecida como Transacreana, na zona rural de Rio Branco.

Segundo relato de um familiar da vítima, Francisco havia sido contratado para trabalhar na propriedade rural. Na noite de domingo, durante uma festa na fazenda, a dona do local, que estava há cerca de dois dias consumindo bebida alcoólica, se desentendeu com o funcionário.

Na tentativa de “acalmar” a situação, parentes da mulher acabaram agredindo Francisco com golpes de ripa, socos e chutes. Após conseguir se levantar, o homem caminhou 4 km e pediu socorro ao Samu, que enviou uma unidade de suporte básico. Após avaliação e regulação, a vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passará por exames médicos. A família de Francisco também o acompanhou até o hospital.

As agressões deixaram a vítima desacordada, com um corte profundo na cabeça e diversos hematomas pelo corpo.

A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.