Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

RACIONALIDADE PASSIONAL

Data estelar: Mercúrio ingressa em Capricórnio.

Quanto mais ampla, abrangente e inclusiva seja tua visão da realidade, mais te aproximarás à verdade, e o contrário também acontecerá, quanto mais estreita e exclusiva seja tua visão da realidade, mais distante tua alma estará da compreender o que é a verdade.

Por mais que nossa humanidade vocifere argumentos e se apegue a justificativas racionais para explicar o quanto sua posição é a certa, e o quanto, necessariamente, todas as pessoas que pensarem diferente delas estão erradas, não há absolutamente nada de racional em suas posturas, ao contrário, são todas passionais.

Nada de errado com a passionalidade, desde que não se tente mascará-la com uma maquiagem racional que só convence os que, também passionalmente, se apegam ao mesmo argumento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Agora é uma janela de oportunidade para você avançar nos seus projetos, sejam esses grandiosos ou banais. Nenhuma ideia nova vai ajudar, mas fazer algo prático será muito efetivo, com resultados imediatos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

É importante ser realista, não no sentido pessimista, mas no de que as visões magníficas que surgem na mente não sejam contaminadas com ideias ingênuas. É importante ser realista, para não se perder em fantasias.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Faça o que considerar melhor, mas o faça com absoluta discrição, sem chamar a atenção sobre as iniciativas que tomar. Assim, você não perderá o domínio da situação e, além disso, ninguém atrapalhará seu caminho.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Agora é um pouco mais difícil que o normal distinguir as pessoas valiosas de verdade daquelas que parecem valer alguma coisa, mas que são só aparência. Apesar da dificuldade, é importante fazer direito essa distinção.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É importante descobrir a utilidade que as pessoas têm na sua vida, porém, sem incorrer no equívoco de as tratar como objetos que podem ser substituídos, caso deixem de cumprir sua função útil. As pessoas são melhores do que isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora não é hora de ficar pensando demais sobre o que faria, mas de dar uma de alma impulsiva e se lançar ao ataque sem medir as consequências, porque, afinal, seria melhor errar por fazer do que por se conter.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Os sentimentos não são independentes da mente racional, e nem tampouco os raciocínios são independentes dos sentimentos, tudo funciona integradamente no ser humano, mas, teoricamente, a gente separa tudo. Como se pudesse.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

De uma conversa aparentemente inofensiva e banal podem surgir ideias valiosas também, e é por isso que se torna necessário manter a mente lúcida, porque essas coisas acontecem o tempo inteiro. Agarre a oportunidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O dia a dia não é divertido, mas se você lhe outorgar a devida atenção e deixar as coisas organizadas minimamente, perceberá que se lançar à aventura é mais gostoso, já que terá um lugar seguro aonde recuar depois.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem sempre é possível fazer o que se pretende pelas vias normais, em alguns casos é preciso fazer alguns truques mágicos, ou seja, de alguma maneira desviar a atenção das pessoas para não perceberem o que você faz.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As reflexões profundas que se impõem nesta parte do caminho hão de ser administradas com serenidade, porque ainda que apresentem perspectivas sombrias, você pode tratar todas elas com sabedoria e fazer boas escolhas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Conversar é necessário, porque mesmo que pareça pouco o que seja aproveitável das muitas palavras e dicas que as pessoas oferecem, ainda assim as conversas servirão para você lapidar melhor seus planos. Com realismo.