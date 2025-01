Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

CONFIANÇA

Data estelar: Lua quarto minguante em Escorpião.

O ideal de civilização humana seria transitarmos confiantes por qualquer lugar do mundo, porque onde encontrássemos humanos encontraríamos também boas pessoas que nos ajudariam, da mesma forma que nós também ajudaríamos e protegeríamos a todas as pessoas.

A confiança entre os humanos é muito rara, mas tudo que é raro é valioso. O valor da confiança é subjetivo, o dinheiro não a compra, eventualmente a aluga, mas o dinheiro não tem como controlar a confiança.

Ainda que o ideal pareça fora de alcance, quando apostamos nele percebemos todas as pessoas boas que existem no mundo, e se estivermos preparados seremos tomados uma boa vontade colossal, que derruba montanhas, se é que derrubar montanhas seja necessário.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Será impossível arrumar tudo antes de se lançar a novas aventuras. Tudo vai ter de acontecer ao mesmo tempo, com você continuando a amarrar as pontas soltas do destino enquanto se lança ao desconhecido futuro. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A matemática é perfeita, mas nem sempre é ela a melhor expressão do que acontece. Veja o caso da sinergia que resulta de as pessoas unirem forças, esse acontecimento é maior do que o número matemático da soma das pessoas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

As tensões são reais, mas podem ser solucionadas, desde que você não decida arrancar os cabelos numa demonstração de descontrole emocional. Se isso acontecer, passe rapidamente e continue amarrando as pontas soltas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Continue seu jogo sem fazer especulações sobre como tudo deveria ser, porque nesta parte do caminho o ideal está mesmo muito distante do real. Porém, sendo isso que está disponível, é melhor se adaptar e seguir em frente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Será suficiente se você conseguir se adaptar aos acontecimentos e agir pontualmente, sem pretender solucionar tudo com alguma de suas atitudes rompantes. Agregar tensão ao que já está bastante tenso seria imprudente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Dicas, opiniões e palavras de alento todo mundo tem na ponta da língua. Difícil é encontrar pessoas que estejam dispostas a abraçar o ideal e se dedicarem a agir positiva e produtivamente para que tudo aconteça.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É tudo bastante arriscado, não há disponível um caminho por onde sua alma possa transitar segura e em paz. Porém, é em momento assim, de extrema tensão, que se decidem futuros importantes de nossa humanidade. Participe.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

Faça seu jogo, mas tenha em mente que as pessoas com que você joga também têm o jogo delas, e não há nada entre o céu e a terra que garanta que todos juntos joguem o mesmo jogo. Há mistérios que não se resolvem.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as coisas acontecem, haverá alguma razão para tudo ser assim, mesmo que contrariem seus desejos e pretensões e, talvez, principalmente por isso. Chega uma hora em que é melhor aceitar e seguir em frente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

As oposições e conflitos nem sempre precisam ser resolvidos, quanto menos deliberados. Há horas em que é melhor respirar fundo, tomar distância e aguardar até os ânimos se acalmarem. Melhor não jogar lenha na fogueira.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Aja com discrição, porque ainda não é hora de sair abrindo o jogo para tudo que você pretende realizar. Aja com discrição para não atrair a atenção de pessoas que só viriam a complicar o cenário, que já está complicado.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça seus planos adquirirem mais dinamismo executando algumas ações pertinentes, e quanto mais estudadas sejam essas ações, os resultados virão com mais rapidez e eficiência. Aproveite a ocasião, mexa as peças.