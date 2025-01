Humaitá leva a virada do Porto Velho e é eliminado da Copa Verde

O Humaitá perdeu para o Porto Velho, de virada, por 3 a 2 nesta quarta, 22, no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho, Rondônia, e foi eliminado da Copa Verde. Erivan (2) e Rennã marcaram os gols da Locomotiva enquanto Felipinho e Marquinhos anotaram para o Tourão.

Gols no 2º tempo

O Humaitá abriu 2 a 0 no placar com Felipinho e Marquinhos e tomou a virada nos cinco minutos finais. O Tourão começa a temporada com uma derrota dura.

Paysandu na próxima fase

O Porto Velho vai enfrentar o Paysandu na segunda fase da Copa Verde. A CBF definirá a data do confronto programado na Curuzu, em Belém, no Pará.

Reapresenta na sexta

O elenco do Humaitá retorna para Rio Branco nesta quarta e a representação ao técnico Márcio Parreiras será na sexta, 24, no campo do Airton. O Tourão estreia no Estadual na segunda, 27, às 16 horas, na Arena da Floresta, contra a Adesg.