Idosa é atacada por ladrão momentos após retirar prêmio da loteria

Uma mulher de 83 anos foi roubada logo após retirar um prêmio de loteria em uma loja em Orlando, na Flórida, na manhã de quarta-feira (15/1). Segundo o Gabinete do Xerife do Condado de Orange, o incidente aconteceu por volta das 8h e foi registrado por câmeras de segurança no local.

As imagens mostram a idosa deixando a loja com o dinheiro em mãos e caminhando até o carro no estacionamento. Um homem se aproximou dela e tomou o dinheiro de forma violenta. Um cliente que estava na loja tentou intervir, mas o suspeito agrediu a idosa, que caiu no chão, enquanto o outro homem tentava contê-lo.

De acordo com a vítima, o ladrão levou cerca de US$ 200 (cerca de R$ 1.200). O valor total do prêmio não foi divulgado. O suspeito, identificado como Diego Stalin Tavarez Fleury, conseguiu escapar após a ação, mas foi preso no dia seguinte, quinta-feira (16/1).

Fleury enfrenta acusações de roubo, sequestro-relâmpago e agressão contra uma pessoa com 65 anos ou mais. O caso gerou comoção local e alerta para a segurança de idosos em situações similares.