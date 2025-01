Ifac divulga lista de alunos pré-selecionados para intercâmbio nos EUA

O Instituto Federal do Acre (Ifac) anunciou nesta semana o resultado final da pré-seleção de estudantes para o programa Community College Initiative (CCI), nos Estados Unidos. O intercâmbio, com duração de um ano, está previsto para ocorrer entre junho de 2025 e maio de 2026.

Quatro estudantes foram pré-selecionados. Do Campus Cruzeiro do Sul, um aluno do curso de licenciatura em matemática foi selecionado. Já no Campus Rio Branco, três estudantes, dos cursos de tecnologia em sistemas para internet e bacharelado em administração, foram aprovados nesta etapa.

Os candidatos indicados agora passarão pela avaliação da Embaixada dos Estados Unidos, responsável pela seleção final de um estudante que representará o Ifac no programa.

O Community College Initiative é uma iniciativa educacional que oferece aos participantes a oportunidade de adquirir conhecimentos e habilidades práticas em instituições americanas, além de vivenciar a cultura dos Estados Unidos.

