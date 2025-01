Imagens fortes: homem é atacado a facadas enquanto brincava com cão

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) prendeu um homem por tentativa de homicídio na noite dessa quarta-feira (1º/1), em Caldas Novas (GO). O crime ocorreu na porta de uma distribuidora de bebidas no Residencial Nova Canaã e foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram o momento em que a vítima, que estava sentada brincando com um cachorro, foi atacada por trás com facadas no pescoço e na mão. Socorrida, a vítima foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas e permanece internada, mas estável.

O suspeito, identificado como Francisco, foi localizado no Setor Belvedere pela Força Tática do 26° BPM 15 minutos após o crime. Em depoimento, ele alegou que o ataque foi motivado por uma ameaça e um tapa recebido durante uma discussão. “Sou um cara de boa, sossegado. Não queria matar, só queria ferir, com todo o respeito”, alegou. Francisco foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio na Delegacia da Polícia Civil de Caldas Novas. Segundo a PM, autor e vítima já se conheciam e frequentavam a mesma distribuidora de bebidas.

Veja: