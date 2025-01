Imposto de Renda 2025: prazos, tabela e o que já se sabe sobre declaração

O Imposto de Renda é uma declaração anual de rendimentos que visa saber se ocorreram pagamentos de impostos exigidos pelo governo. O documento deve ser entregue obrigatoriamente à Receita Federal por pessoas físicas e jurídicas. Para 2025, as alíquotas serão as mesmas do ano passado, no entanto, existe a previsão de que as taxas sejam alteradas em 2026. Além disso, o Ministério da Fazenda está estudando a possibilidade de isentar rendas de até R$ 5 mil, mas quem recebe valores maiores do que R$ 50 mil poderá ser taxado em até 10%.