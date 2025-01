Incêndio destrói residência no interior do Acre; causas serão investigadas

Na tarde deste sábado (25), um incêndio destruiu completamente uma residência de madeira localizada na comunidade Esperança, na parte alta de Brasiléia, no interior do Acre.

De acordo com informações, o fogo consumiu a casa rapidamente, sendo registrado por moradores da região, que divulgaram imagens mostrando a destruição. A estrutura e os pertences da família foram totalmente consumidos pelas chamas em poucos minutos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, o incêndio já havia se alastrado, impossibilitando qualquer tentativa de controle ou salvamento de bens. Apesar das perdas materiais, não havia moradores na residência no momento do incidente, e não houve registro de feridos.

As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. As autoridades competentes deverão abrir uma investigação para identificar o que provocou o início das chamas.