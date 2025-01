Incêndio em Los Angeles: ordens de retirada em massa são estendidas às regiões de Brentwood e Encino

Em sobrevoos no sul de L.A., é possível avistar sob os céus cobertos de fumaça um rastro de mansões transformadas pelo fogo em ruínas à beira-mar. Bairros inteiros foram devastados, com ao menos 10 mil estruturas destruídas em Palisades e Eaton, segundo os bombeiros, no que deve se tornar o incêndio mais custoso na História dos EUA. As perdas e danos estão estimados entre US$ 135 bilhões e US$ 150 bilhões (R$ 822 bi e R$ 931 bi), de acordo com a AccuWeather, empresa americana especializada em serviços meteorológicos.