Incidência de casos de Covid no Acre caiu mais da metade em um ano, aponta boletim da Sesacre

O número de notificações de casos de Covid disparou nos últimos dias no Acre. Apesar do aumento significativo, a incidência da doença no estado em 2024 caiu mais da metade se comparado a 2023.

Em 2023, a incidência foi de 896,1 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Cruzeiro do Sul. Em 2024, até a SE 49, a incidência está em 269,4 casos por 100.000 habitantes, com maior incidência em Assis Brasil, na tríplice fronteira.

Os dados estão no último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O levantamento destaca ainda que em 2024, a maioria dos casos confirmados está na faixa etária de 30 a 39 anos para o sexo feminino, e 40 a 49 anos para o sexo masculino, com uma maior proporção de casos no sexo feminino (63,6%).

Parâmetro da doença no Acre

Desde o início da pandemia até o momento, foram notificados 403.263 casos, com 169.893 confirmados e 2.085 óbitos. Em 2024, até a SE 50, que considera até o dia 10 de dezembro, houve 2.410 casos confirmados e 13 óbitos.

A morte mais recente foi de uma idosa, no hospital João Câncio, em Sena Madureira. Ela estava em estado terminal de câncer.