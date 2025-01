Indicada de Gerlen sai do núcleo da Educação em Sena e cargo é ocupado por ex-secretário de Mazinho

O Governo do Estado, via Secretaria de Educação, confirmou nesta sexta-feira (10) mais uma mudança em sua estrutura de cargos em Sena Madureira. A partir de agora, o Núcleo da Educação Estadual terá um novo coordenador. Trata-se do professor Altemir Lira, ex-secretário de Educação na gestão de Mazinho Serafim.

O secretário de Educação, Aberson Carvalho, assinou a Portaria SEE nº 62, de 09 de janeiro de 2025, o designando para a função. Altemir deve ter contado com o apoio do ex-prefeito Mazinho e da deputada federal Meire Serafim para chegar à coordenação.

Ele vai assumir a vaga no lugar da professora Irlane Diniz que tinha sido indicada pelo ex-deputado federal e agora prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz.

A mudança evidencia que, mesmo sem mandato, Mazinho continua travando disputa política com Gerlen e usa como trunfo o mandato de sua esposa, a deputada federal Meire Serafim.

Gerlen Diniz, além de ser prefeito, tem seu irmão Gene Diniz como deputado estadual, mas está perdendo alguns cargos que tinha no governo. Oficialmente, o novo prefeito de Sena ainda não se pronunciou sobre essa mudança.