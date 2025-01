Influencers se manifestam após serem detonados em planilha de agências

Alguns digitais influencers citados em uma planilha, que reúne críticas e elogios sobre eles em trabalhos publicitários, se pronunciaram nas redes sociais. A lista, voltada exclusivamente às agências de publicidade, expõe nomes de famosos que dão trabalho e outros que são bons de trabalhar. Entre eles estão: Paola Carosella, Jojo Todynho, Xamã, Paolla Oliveira, Bruna Marquezine, entre vários outros.

Após a repercussão da planilha, Victor Coringa, Malu Borges e Álvaro Xaro foram alguns que se manifestaram na web. Veja abaixo.

Victor Coringa

“Bom dia! Sendo macetado em planilha. Eu mudei e não atraso mais, pessoal. Esse ano tem desconto e a equipe está demitida também. As lives mexeram comigo”, disparou ele.

O que dizia a planilha sobre ele: “É péssimo! Não cumpre horários, nem direcionamentos e acha que pode fazer o que quiser. Parece que vive em outro mundo. Na época, o manager [gestor] dele causou muito desconforto com toda a equipe, sendo extremamente arrogante. Apesar de tudo, consegue trazer bons números, poder ter uma comunidade fiel”.

Malu Borges

“Para mim, todo feedback é valido e é muito importante conseguir ter, mesmo que de forma anônima. Porque acaba que às vezes a gente não tem e as coisas vão seguindo, sendo assim, a gente acaba não tendo esse feedback. Tem muita coisa para eu tirar dali e acho que o que mais me acalma, é que ninguém ali falou, Marisa Luisa, pessoal, sabe? Falou muito sobre profissional. Então, isso me tranquiliza, porque ninguém falou que eu sou sem educação, o que trata as pessoas mal. Assim, eu ficaria muito chateada, porque realmente não condiz comigo. Hoje, como criadora de conteúdo, com certeza minha maior dificuldade é conseguir seguir os meus feelings e intuição, agradar minha comunidade e criar um conteúdo que eles amem. É fazer o match perfeito e cocriar com as marcas é a maior dificuldade de todas”, disse ela.

O que dizia a planilha sobre ela: “Ela é terrível! Não trabalha com roteiro, não respeita nenhum direcional da marca e nem segue briefing nenhum. Ela simplesmente faz o que ela quer. O maior terror da minha carreira foi trabalhar com essa mulher. Péssima experiência! Não aceita nenhuma alteração. É horrível e chata demais. Não contratem!”.

Álvaro Xaro

“Menina, pelo amor de Deus! Já não aguento mais me ver em páginas de fofoca. Não sai não, hein. Qualquer coisa, amanhã eu sumo. Não aguento mais! Lá vai eu me explicar, aqui. É óbvio que vi essa lista que saiu, como se fossem funcionários, de uma suposta agência falando dos influenciadores e criadores de conteúdo. Só que lá tinha gente me esculhambando e tinha gente me amando também, me colocando lá em cima. Se fosse para falar bem, a gente não estaria aqui. Eu foquei nos positivos e segui minha vida, deixei para lá”, disse ele.

E completou: “É verdade, essa pessoa está certa! Vieram muitas marcas e achei que ia dar conta de tudo aqui nessa cabecinha, inclusive na hora que eu estiver gravando. Às vezes chega o briefing, a proposta e eu me proponho a entregar em 2 dias e realmente não consigo. Porque já tem outras em que eu estava trabalhando. Uma criação de conteúdo minha dura um dia, muitas das vezes. Eu que produzo, roteirizo, coordeno a forma como o Bryan vai gravar e tudo vem de mim”, finalizou Álvaro.

Entenda a polêmica da planilha:

A coluna Fabia Oliveira teve acesso ao documento e buscou informações junto a pessoas do mercado publicitário sobre sua veracidade. Apuramos que sim, a planilha realmente é voltada ao profissionais das agências de comunicação, para que eles possam manifestar, de forma anônima, opiniões sobre trabalhos com diversos famosos.

Nas respostas dadas por profissionais que supostamente trabalharam com celebridades e influenciadores, é possível ver que muitos deles acumulam reclamações. A questão é que, como a planilha viralizou, pessoas que não são do mercado publicitário também tiveram acesso ao documento e, assim, podem responder o formulário de forma anônima.

“Não dá pra ter certeza da veracidade das respostas, mas a finalidade da planilha é real”, afirmou uma pessoa do meio publicitário ouvida pela coluna.