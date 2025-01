Influenciador é condenado a pena inusitada após ganhar filhote de leão

Influenciador do Paquistão com 1,7 milhão de seguidores no Instagram, Rajab Butt se casou no fim de dezembro e ganhou um filhote de leão de presente.

Nas redes sociais, o influenciador postou um vídeo mostrando o filhote com a legenda “estão chovendo presentes”. O animal aparecia sonolento dentro de uma gaiola e usando uma corrente de ouro. A publicação teve 10 milhões de visualizações.

Na manhã seguinte, a polícia invadiu a casa de Rajab. O leão foi encontrado em péssimas condições enquanto vagava pela garagem da casa, segundo informações de um inspetor do departamento provincial.

Depois disso, o influenciador se declarou culpado por possuir um animal selvagem sem documentos. Porém, o juiz resolveu negar a pena de prisão e condenou Rajab Butt a fazer outra coisa. Durante o período de um ano, o influenciador deve postar um vídeo por mês, de cinco minutos, dedicado aos direitos dos animais.