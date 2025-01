Influenciador Gaba visita Rio Branco e destaca a experiência gastronômica no Deck Trattoria

O youtuber e influenciador gastronômico Gabriel Bruno, adepto ao apelido de Gaba, e que soma mais de dois milhões de seguidores em suas redes sociais, conhecido por realizar avaliações detalhadas e compartilhar experiências em restaurantes de todo o Brasil, esteve recentemente na capital acreana, Rio Branco, e entre os locais visitados escolheu o Deck Trattoria.

Durante sua passagem, ele registrou a visita ao restaurante e compartilhou com seus seguidores suas impressões a respeito da qualidade da gastronomia do local.

Localizado no bairro Dom Giocondo, o Deck Trattoria se destaca por oferecer a experiência da cozinha italiana em um ambiente sofisticado e aconchegante. No vídeo publicado por Gaba, ele destaca a excelência do atendimento, a ambientação bem planejada, e em especial, a qualidade dos pratos servidos.

O influenciador provou algumas das especialidades da casa e fez questão de destacar a diversidade de sabores e a apresentação impecável dos pratos. Entre os elogios, ressaltou a textura das massas artesanais, a combinação de temperos e a seleção cuidadosa de ingredientes, fatos que fazem do Deck Trattoria uma referência gastronômica na capital acreana.

Outro ponto que chamou a atenção de Gaba foi o ambiente acolhedor do restaurante, que conta com uma estrutura sofisticada e ao mesmo tempo intimista. O espaço oferece mesas externas para quem deseja apreciar um jantar ao ar livre, além de uma carta com grande diversidade de drinks que complementam a experiência gastronômica.

O atendimento também foi um dos destaques mencionados pelo influenciador. Segundo ele, a equipe do restaurante se preocupa em proporcionar um serviço atencioso e personalizado, garantindo que cada cliente tenha uma noite única.

Para quem deseja conhecer o local, o estabelecimento funciona diariamente das 18h às 23h, oferecendo um menu variado que agrada tanto aos amantes da culinária italiana quanto àqueles que buscam novas experiências gastronômicas.

Para mais informações e reservas, basta acessar a página do Instagram oficial @decktrattoria ou entrar em contato diretamente com a equipe pelo WhatsApp (68) 3228-3154.