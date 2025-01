Influenciadora morre aos 39 anos após complicação cirúrgica

Na última segunda-feira (20/1), morreu Rebecca Wylie Simms. A influenciadora perdeu a vida aos 39 anos, depois de enfrentar complicações numa cirurgia. A família confirmou a notícia do falecimento. Na web, ela compartilhava dicas de gastronomia e lifestyle.

A irmã de Rebecca, Sarah Simms, afirmou que a causa da morte foi por conta de “uma trágica complicação cirúrgica”. “Essa perda é imensurável, e nossos corações estão completamente despedaçados”, disse.

Sarah ainda lembrou que Wylie foi “a luz mais brilhante” que ela já conheceu”: “Pedimos sua paciência e compreensão enquanto enfrentamos este momento extremamente doloroso.”

Vida em Los Angeles

Sarah e Rebecca moravam em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tinham juntas uma loja de queijos.

Rebecca deixa marido e duas filhas. Na última publicação no Instagram, ela comemorou a chegada do ano novo com os mais de 92 mil seguidores.

“Meu desejo para 2025: que possamos lembrar de acordar e dançar. Ouvir mais. Permanecer mais. Fazer da gratidão nossa estética. Seja duro com os problemas e suave com as pessoas”, escreveu Rebecca Simms.