Influenciadora mostra transformação após perder lábio por uso de PMMA

A influenciadora Mariana Michelini compartilhou nas redes sociais o resultado de sua cirurgia de reconstrução labial, realizada após enfrentar complicações devido a um preenchimento labial com PMMA (polimetilmetacrilato) feito em 2020. Os procedimentos começaram em 2023, e Michelini percorreu quase 200 km entre as cidades de Palhoça e Araranguá, em Santa Catarina, onde as operações foram realizadas.

Há cinco anos, a influenciadora foi enganada por uma profissional ao buscar um preenchimento labial. Sem o consentimento de Michelini, a responsável utilizou PMMA, causando uma inflamação severa que levou à remoção da parte inferior de seus lábios.

Em entrevista ao Metrópoles, Mariana revelou que já retomou sua vida social e utiliza a maquiagem como aliada no processo de resgate da sua autoestima. Na época do incidente, a jovem contou que chegou a parar de sair.

Mariana ainda contou que o processo de reconstrução labial foi dividido em duas partes. No primeiro passo a criadora de conteúdo disse que “foi feita a rotação do lábio inferior para o superior, criando o meio e abrindo o sorriso”. Ao longo do processo de recuperação, Michelini só se alimentou por líquidos a partir de uma abertura pequena no canto da boca, devido aos pontos.

Na segunda etapa da cirurgia, o cirurgião ‘recriou’ os dois lábios e a língua de Mariana Michelini. A influenciadora explicou que agora busca uma reparação estética que será realizada por um dermatologista de São José do Rio Preto, em São Paulo. “Onde faremos melhorias da cicatriz, fibrose e o volume com o preenchimento de ácido hialurônico”, detalhou ao veículo.

Após isso, Mariana contou que o último passo do resgate de sua autoestima é a micropigmentação labial, para definir o contorno dos lábios. A influenciadora compartilha a rotina de sua recuperação nas redes sociais.