Início do ano com grandes promoções: Via Verde Shopping lança campanha “Líquida Tudo”

Prepare-se para aproveitar a primeira liquidação do ano! Entre os dias 6 e 31 de janeiro, o Via Verde Shopping traz promoções imperdíveis e descontos exclusivos para você, com a “Liquida Tudo”. É a chance ideal de renovar o guarda-roupa, transformar a decoração do lar ou conquistar aquele produto dos sonhos com muito mais economia!

Durante a Líquida Tudo, lojas de diversos segmentos participam da campanha, incluindo moda, calçados, eletrônicos, cosméticos e utensílios domésticos. As ofertas abrangem produtos selecionados com condições imperdíveis, trazendo oportunidades para atender a diferentes gostos e necessidades.

Seja para atualizar o visual com novas roupas e acessórios, investir no cuidado pessoal com itens de beleza ou aproveitar descontos em eletrônicos e eletrodomésticos, o Via Verde Shopping reúne opções para toda a família.

Além das ofertas, o shopping proporciona uma experiência completa. Aproveite a comodidade do estacionamento amplo, a diversidade da praça de alimentação e o atendimento personalizado das lojas. Para facilitar ainda mais, o estacionamento é gratuito durante o horário de almoço, e o pagamento antecipado do ticket pode ser feito pelo celular.

“Essa é uma excelente oportunidade para nossos clientes renovarem o guarda-roupa, adquirirem itens essenciais para o dia a dia e aproveitarem produtos de qualidade com condições especiais. Queremos começar o ano proporcionando economia e conveniência a todos os nossos visitantes”, destaca Daniel Ferreira, coordenador de Marketing do Via Verde Shopping.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.