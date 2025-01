Estão abertas até o dia 24 de janeiro as inscrições para o Prêmio “Guardiãs da Sociobiodiversidade”. A iniciativa busca reconhecer o trabalho de organizações de base representativas de detentores de conhecimentos tradicionais associados, guardiãs e guardiões da sociobiodiversidade.

Serão selecionadas as melhores experiências de proteção do conhecimento tradicional associado, com base na trajetória das organizações, no seu tempo de permanência de atividade na proteção da sociobiodiversidade e na sua importância para as populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares.

De acordo com o edital, serão premiadas 20 organizações: cinco organizações indígenas; cinco do segmento quilombola; cinco do segmento de agricultores tradicionais; cinco do segmento de povos e comunidades tradicionais.

Cada proposta vencedora receberá R$ 45 mil, totalizando R$ 900 mil em premiação. Os recursos pagos a título de prêmio deverão ser investidos na proposta de reconhecimento contemplada, conforme determina o edital.



A premiação será a primeira iniciativa do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios (FNRB). Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o fundo foi criado pela Lei 13.123/2015 e regulamentado pelo Decreto n° 8.772/2016 com o objetivo de promover a valorização do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados e o seu uso de forma sustentável.

Para acessar o edital, clique no ícone Editais do perfil do Instagram da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Fuanai)

Saiba mais detalhes no site da Funai: gov.br/funai