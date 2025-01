Inscrições de processos seletivos em três municípios do Acre terminam nesta semana; confira

Três prefeituras do interior do Acre estão com inscrições abertas para processos seletivos. Em todas elas, o prazo final de inscrição se encerra na próxima quinta-feira (23).

Epitaciolândia

Ao todo, são 32 vagas disponíveis pela prefeitura de Epitaciolândia, além de formar cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Agente Administrativo (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde (1 vaga); Agente de Endemias (1 vaga); Agente de Portaria (1 vaga); Assistente Educacional (1 vaga); Assistente Social (1 vaga); Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga); Biomédico (1 vaga); Bioquímico (1 vaga); Cuidador de Creche (1 vaga); Educador Físico (1 vaga); Enfermeiro (1 vaga); Farmacêutico (1 vaga); Fisioterapeuta (1 vaga); Mediador (1 vaga); Médico Clínico Geral (1 vaga); Merendeira (1 vaga); Monitor Escolar (1 vaga); Motorista (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Educador Social (1 vaga); Odontólogo (1 vaga); Pedagogo (1 vaga); Professor de Artes Marciais (1 vaga); Professor P2 (1 vaga); Instrutor de Música (1 vaga); Psicólogo (1 vaga); Recepcionista (1 vaga); Técnico de Enfermagem (1 vaga); Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Veterinário (1 vaga); Visitador Sanitário (1 vaga).

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.518,00 a R$ 6.457,00.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma presencial, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 21,22 e 23 de janeiro de 2025, entre às 8h e às 13h, encerrando no dia 23/01/2025 às 13h.

Manoel Urbano

A prefeitura de Manoel Urbano abriu processo seletivo para contratar 3 novos servidores e formar cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2025, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, na Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos: Médico; Enfermeiro; Nutricionista; Fisioterapeuta (2 Vagas); Psicólogo; Assistente Social; Técnico de Saúde Bucal; Agente Comunitário de Saúde; Odontólogo (1 Vaga); Agente de Combate Endemias; Técnico em Enfermagem; Farmacêutico; Educador Físico.

Porto Walter

Já em Porto Walter, a Prefeitura abriu processo seletivo para formação de cadastro reserva destinado à contratação de profissionais, em caráter temporário.

Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: Agente Comunitário de Saúde; Agente de Endemias; Assistente Educacional; Assistente Social; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Saúde Bucal; Auxiliar Operador de Serviços Diversos; Biomédico; Educador Físico; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Merendeira; Microscopista; Motorista; Motorista Fluvial; Nutricionista; Orientador Social; Professor da Educação Infantil; Professor de EJA; Professor do Ensino Fundamental Anos Finais; Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais; Professor Educação do Campo Programa Primeira Infância; Professor Intérprete de Libras; Professor Mediador; Professor Monitor Domiciliar; Psicólogo; Recepcionista; Servente; Técnico de Enfermagem; Técnico em Análises Clínicas; Técnico Social; Terapeuta Ocupacional; Visitador do Programa Criança Feliz.

Os interessados em participar do Processo Seletivo, poderão se inscrever entre os dias 16 e 23 de janeiro de 2025, até às 23h59, por meio do site da empresa Decorp.

Com informações do PCI Concursos.