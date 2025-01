Inscrições para cursos superiores do Ifac terminam em janeiro

As inscrições para os cursos superiores do Instituto Federal do Acre (Ifac) seguem abertas até o dia 21 de janeiro. Ao todo, estão sendo ofertadas 320 vagas para os campus Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri. Para participar, os candidatos devem ter realizada alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre os anos 2010 e 2024. Os cursos ofertados fazem parte do Processo Seletivo 2025/1.

Na capital acreana estão sendo ofertadas vagas para:

– Bacharelado em Administração – 40 vagas (vespertino);

– Licenciatura em Ciências Biológicas – 40 vagas (vespertino);

– Licenciatura em Matemática – 40 vagas (matutino);

– Tecnologia em Sistemas para Internet – 40 vagas (vespertino),

Campus Sena Madureira

Bacharelado em Zootecnia – 40 vagas (integral)

Licenciatura em Física – 40 vagas (noturno)

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 40 vagas (matutino)

Campus Xapuri

Licenciatura em Ciências Biológicas – 40 vagas (noturno)

Além das vagas de ampla concorrência, o Processo Seletivo também conta com entradas destinadas para cotas raciais e ações afirmativas. Os candidatos inscritos nestas modalidades devem se atentar ao cronograma para realização do procedimento de heteroidentificação e entrega de documentos comprobatórios de sua condição de cotista.

Conforme edital, o resultado final e chamamento para matrícula dos aprovados em primeira chamada está previsto para o dia 25 de fevereiro. As aulas terão início em março. Dúvidas e demais informações sobre o Processo Seletivo 2025/1 de cursos superiores devem ser encaminhadas para o e-mail [email protected].

Clique aqui e acesse o edital para saber mais informações