Inscrições para Educação de Jovens e Adultos no sistema prisional estão abertas no Acre

Com objetivo de proporcionar a escolarização para aqueles que não tiveram a oportunidade de cursar o ensino regular, estão abertas no Acre as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA 2025), para os detentos de todas as unidades prisionais do Estado.

A iniciativa que desempenha um papel transformador na vida de milhares de pessoas busca ainda facilitar a reintegração dessas pessoas na sociedade.

Segundo a chefe da Divisão de Educação Prisional do Iapen, Margarete Santos, as famílias precisam levar a documentação dos apenados: “Para a matrícula, as famílias levam documentação para a gente avaliar em que modalidade o preso pode ser inserido na EJA”.

O familiar que desejar fazer inscrição, deverá comparecer ao Núcleo de Atenção a Família – (NAF) de cada município e, em Rio Branco, no NAF localizado no Polo Moveleiro, com cópia legível dos seguintes documentos do preso interessado:

I – Cópia legível do RG (identidade);

II – Comprovante do número do CPF;

III – Comprovante de escolaridade (certificado ou histórico escolar).

As matrículas na EJA encerram no dia 14 de fevereiro de 2025, e além de ajudar na ressocialização, auxilia no processo de remissão de pena para os alunos do sistema prisional.