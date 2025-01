Inscrições para processo seletivo da Defensoria Pública se encerram hoje nas comarcas de Brasiléia, Capixaba e Xapuri

As inscrições para o processo seletivo simplificado da Defensoria Pública do Estado do Acre terminam nesta quarta-feira, 3 de janeiro. O certame é destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de assistente de gabinete, com atuação nas comarcas de Brasiléia, Capixaba e Xapuri.

Os profissionais selecionados terão remuneração de R$ 3.483,92, além de R$ 1.000,00 de auxílio-alimentação. As atividades incluem atendimento ao público e elaboração de peças processuais, sob supervisão direta de defensores públicos.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site da Escola Superior da Defensoria Pública do Acre (https://portalcandidato.ac. def.br/login) até as 16h59 (horário local) desta quarta-feira.

Etapas do processo seletivo

Análise curricular – eliminatória e classificatória. Entrevista – eliminatória e classificatória, com avaliação de conhecimentos jurídicos e competências relacionadas ao cargo.

Mais informações estão disponíveis no edital ou podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].