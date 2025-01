Internada há quase um mês, Preta Gil tem estado de saúde atualizado mas sem previsão de alta

Diagnosticada com câncer em janeiro de 2023, Preta Gil, de 50 anos, teve o estado de saúde atualizado, nesta quinta-feira (16). A cantora está há 28 dias internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após passar por cirurgia de mais de 20 horas para a retirada de tumores. Vale lembrar que, até antes do procedimento, a doença estava localizada em quatro lugares do corpo de Preta.

A informação foi divulgada pela empresária Malu Barbosa, que é amiga próxima de Preta. Segundo ela, ainda não tem previsão para a artista receber alta. “Foi uma cirurgia muito grande e complexa, como já havia sido programado, mas ela ainda precisa passar por algumas etapas antes de ter alta. E ainda falta um tempinho, ela ainda está na [unidade] semi-intensiva”, detalhou à revista Quem.

Recentemente, a própria filha de Gilberto Gil falou, pela primeira vez, sobre a recuperação. “Estou dando o meu máximo para ficar bem. Doida para sair daqui o mais breve possível, mas tem uma jornada aí pela frente de recuperação, muita reabilitação. E vai dar tudo certo”, explicou Preta.

Reprodução/Redes Sociais Preta Gil andando no hospital/Foto: Reprodução / Redes Sociais Preta postou sequência de fotos no Instagram/Foto: Reprodução/Instagram

Convívio com o câncer

Preta Gil revelou que estava com câncer no intestino no dia 10 de janeiro de 2023, após ter ficado seis dias internada em uma clínica no Rio de Janeiro. À época, os médicos descobriram um tumor de seis centímetros no reto.

Após cirurgia em agosto, ela precisou usar uma bolsa de ileostomia, que foi retirada em dezembro logo depois do procedimento de reconstrução do trato intestinal. A cantora anunciou no dia 11 daquele mês que o câncer estava em remissão após 12 meses do diagnóstico.

Porém, no dia 22 de agosto, Preta contou que teve uma recidiva do câncer e precisou voltar a fazer quimioterapia. No caso da cantora, o câncer voltou em quatro lugares diferentes.

Após a recidiva, Preta retomou a quimioterapia e, no dia 19 de dezembro, ela realizou uma nova cirurgia para a retirada dos tumores cancerígenos.