Itamaraty chama tratamento a deportados de “degradante” e questionará EUA

O Ministério das Relações Exteriores vai pedir explicações ao governo de Donald Trump sobre a situação em que foram transportados em voo 88 brasileiros deportados dos Estados Unidos.

O Itamaraty classificou o tratamento dispensado aos brasileiros como “degradante”.

Na sábado (25), o chanceler Mauro Vieira se reuniu com o superintendente interino da Polícia Federal no Amazonas, Sávio Pinzón, e com o major-brigadeiro Ramiro Pinheiro, comandante do 7º Comando Aéreo Regional, em Manaus.

Pinzón e Pinheiro relataram a Vieira sobre o que passaram os brasileiros repatriados.

Na noite de sexta-feira (24), o voo com 88 brasileiros pousou no Aeroporto Internacional de Manaus ao invés de ir para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte-Confins, em Minas Gerais.

O avião pousou em Manaus para fazer um reabastecimento. Porém, durante o procedimento, apresentou problemas técnicos no ar condicionado, causando um princípio de tumulto entre os passageiros, levando ao cancelamento do prosseguimento a Belo Horizonte.

O voo só chegou a Confins na noite deste sábado, após o governo brasileiro disponibilizar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para transportá-los. Quatro desembarcaram já em Manaus, enquanto 84 seguiram para Minas.

Os brasileiros estavam sendo transportados algemados pelos EUA. Já no Brasil, o Ministério da Justiça determinou a retirada das algemas, classificadas pela pasta como um “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.