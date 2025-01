Um morador do bairro do Bosque, em Sena Madureira, levou um susto na manhã desta quinta-feira (9) ao encontrar um jacaré no quintal de sua casa, localizada na Rua Manoel Gonçalves. O animal tentou atacar o cachorro da família, o que motivou o acionamento do Corpo de Bombeiros.

A equipe do 6º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais chegou rapidamente ao local e realizou o resgate de maneira segura. O jacaré foi capturado e, posteriormente, devolvido ao seu habitat natural em uma área adequada.

O resgate foi registrado e compartilhado nas redes sociais pelos bombeiros. O Corpo de Bombeiros reforça a orientação para que a população evite interagir diretamente com esses animais e entre em contato com as autoridades competentes para garantir a segurança de todos.

Veja o vídeo: