Joabe Lira é eleito presidente da Câmara; veja quem são os demais integrantes da mesa diretora

Durante a posse do prefeito Tião Bocalom, do vice-prefeito Alysson Bestene e dos 21 novos vereadores de Rio Branco, ocorrida nesta quarta-feira (1), a nova legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco definiu os nomes que vão ocupar a Mesa Diretora pelos próximos dois anos.

A primeira sessão solene aconteceu no auditório da Departamento de Trânsito do Acre (Detran/AC).

Os parlamentares votaram e escolheram Joabe Lira (UB) como presidente – 16 votos; Leôncio Castro (PSDB) como vice-presidente – 20 votos; Felipe Tchê (PP) como 1º secretário – 21 votos; Antonio Moraes (PL) como 2º secretário – 19 votos; e Lucilene Vale (PP) como suplente – 21 votos.

A decisão passou por uma articulação do Progresssitas, que tem a maior bancada na casa (6 vereadores eleitos) com o União Brasil (UB). O PP abriu mão do protagonismo e apoiou o nome de Joabe Lira para o cargo de presidente, ficando com a 1ª secretária, ocupada por Felipe Tchê.

André Kamai e Eber Machado também se candidatam à presidência, mas não obtiveram sucesso.

Confira a galeria: