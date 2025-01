João Pedro comenta sobre a Prova do Anjo e a imunização de Marcelo: ‘Não quero me lascar’

O brother João Pedro comenta na note de sexta-feira (17), sobre a Prova do Anjo e a imunização de Marcelo. Ele questiona na ocasião se caso ganhe neste sábado (18), deve ou não imunizar Marcelo.

Ele ressalta que, caso vença, pode se sentir pressionado a imunizar Marcelo, mas teme que isso coloque sua dupla diretamente no Paredão.

João Pedro: “Se eu salvo o Marcelo, quem vai pro Paredão é eu. VIu que jogo louco? Que trem doido! E eu não quero me lascar, não.”

Ele destaca a imprevisibilidade do jogo, chamando atenção para a dificuldade de tomar decisões sem informações claras.

João Pedro: “Ele falou ‘não, vocês não saem’. Vai saber? A gente não sabe de nada!”

Durante a conversa, Maike reforça que o objetivo principal é evitar o Paredão a qualquer custo.

João Gabriel e João Pedro foram colocados na mira do líder junto com Marcelo e Arleane. Caso os gêmeos vençam e imunizem o casal eles podem cair no paredão, já que o líder Vinícius garantiu que os gêmeos não será a indicação dos líderes. A prova do anjo acontece hoje e estamos curiosos com os rumos desse jogo.