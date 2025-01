Jogos desta quarta-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos decisivos da Champions League, como Real Madrid x Salzburg e PSG x Manchester City, além dos clássicos estaduais pelo Campeonato Paulista e Campeonato Carioca, são os grandes destaques do futebol desta quarta-feira, 22.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Mineiro, Campeonato Gaúcho, Copa do Nordeste, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Europa League

12h30 – Besiktas x Athletic Bilbao – CazéTV

Campeonato Saudita

14h – Al Ittihad x Al Shabab – BandSports e Canal GOAT

Champions League

14h45 – RB Leipzig x Sporting – TNT e Max

14h45 – Shakhtar Donetsk x Brest – Space e Max

17h – Real Madrid x Salzburg – TNT e Max

17h – Arsenal x Dínamo Zagreb – Space e Max

17h – PSG x Manchester City – Max

17h – Feyenoord x Bayern – Max

17h – Milan x Girona – Max

17h – Sparta Praga x Inter de Milão – Max

17h – Celtic x Young Boys – Max

Copinha (Semifinais)

17h – Grêmio x Corinthians – SporTV

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Plymouth x Burnley – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paulista

18h30 – RB Bragantino x Velo Clube – UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

19h30 – Corinthians x Água Santa – CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

20h – Ponte Preta x Portuguesa – TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

21h35 – Santos x Palmeiras – Record, CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Campeonato Carioca

19h – Bangu x Flamengo – SporTV e Premiere

21h30 – Botafogo x Volta Redonda – Canal GOAT e Premiere

Campeonato Mineiro

19h – Athletic x Cruzeiro – Premiere

19h – Atlético-MG x Democrata GV – Premiere

Campeonato Gaúcho

19h – Guarany de Bagé x Internacional – Premiere

19h – Juventude x Ypiranga – Premiere

22h – Brasil de Pelotas x Grêmio – Globo, SporTV e Premiere

Copa do Nordeste

19h – América-RN x Juazeirense – Premiere

21h30 – Ferroviário x Sport – Premiere

21h30 – CRB x Vitória – SBT Nordeste e Premiere

21h30 – Náutico x Ceará – SBT Nordeste e Premiere

Campeonato Paranaense

20h – Athletico-PR x Operário-PR – Athletico Paranaense (YouTube)

Campeonato Catarinense

20h45 – Figueirense x Criciúma – Nsports e Zapping Sports 2

Série Rio de la Plata

21h – Independiente del Valle x Cerro – Disney+

