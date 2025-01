Jogos desta quinta-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Real Madrid contra o Celta de Vigo pela Copa do Rei, Madureira contra Flamengo pelo Campeonato Carioca e RB Bragantino contra Corinthians pelo Paulistão são os destaques do futebol desta quinta-feira, 16.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Inglês, Copa da Bélgica, Campeonato Goiano, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

12h05 – Al Hilal x Al Fateh – BandSports e Canal GOAT

14h – Al Ittihad x Al Raed – BandSports e Canal GOAT

Copa do Rei da Espanha

15h30 – Real Sociedad x Rayo Vallecano – Disney+ (ESPN)

15h30 – Athletic Bilbao x Osasuna – Disney+(ESPN)

17h30 – Real Madrid x Celta de Vigo – ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

16h30 – Ipswich x Brighton – ESPN 4 e Disney+

17h – Manchester United x Southampton – Disney+ (ESPN)

17h – Shrewsbury Town x Wrexham (Terceira Divisão) – Disney+(ESPN)

Copa da Bélgica (Semifinal)

16h45 – Anderlecht x Royal Antwerp – Disney+ (ESPN)

Serie Rio de la Plata

18h – Defensa y Justicia x Montevideo City Torque – Disney+ (ESPN)

20h – Montevideo Wanderers x Belgrano – Disney+ (ESPN)

22h – Peñarol x San Lorenzo – Disney+ (ESPN)

Campeonato Carioca

18h30 – Madureira x Flamengo – Sportv e Premiere

21h30 – Vasco x Bangu – Band, Canal GOAT e Premiere

Paulistão

19h30 – RB Bragantino x Corinthians – TNT e Max

21h30 – Santos x Mirassol – CazéTV

Campeonato Goiano

19h30 – Atlético-GO x Jataiense – TV Brasil Central

Campeonato Paranaense

20h – Paraná x Operário – NSports

Campeonato Alagoano

20h – ASA x CRB – NN Play (YouTube)

Campeonato Pernambucano

20h – Santa Cruz x Petrolina – Canal GOAT

Amistosos

21h – Internacional x México – Sportv, Premiere, Record e Play Plus

21h – Melgar x Millonarios (Serie de Colômbia) – Disney+

Campeonato Baiano

21h30 – Bahia x Atlético de Alagoinhas – TVE Bahia

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid contra o Celta de Vigo; veja horário

O jogo Real Madrid x Celta de Vigo terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h30.

Que horas é o jogo do Madureira contra o Flamengo pelo Carioca?

O jogo Madureira x Flamengo terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 18h30.

Qual canal irá passar RB Bragantino x Corinthians pelo Paulistão?

O jogo RB Bragantino x Corinthians terá transmissão ao vivo no TNT e Max, às 19h30.

