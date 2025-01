Jogos desta terça-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos entre Nottingham Forest x Liverpool, pelo Campeonato Inglês, e Atalanta x Juventus, pelo Campeonato Italiano, são os destaques do futebol desta terça-feira, 14 de janeiro.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Alemão, Campeonato Carioca, Copa da Inglaterra e Taça de Portugal, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão

14h30 – Holstein Kiel x Borussia Dortmund – OneFootball

16h30 – Bayer Leverkusen x Mainz – CazéTV, Nosso Futebol e OneFootball

16h30 – Eintracht Frankfurt x Freiburg – OneFootball

16h30 – Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach – OneFootball

Campeonato Italiano

14h30 – Como x Milan – Disney+

16h45 – Atalanta x Juventus – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês

16h30 – Brentford x Manchester City – ESPN e Disney+

16h30 – Chelsea x Bournemouth – ESPN 2 e Disney+

16h30 – West Ham x Fulham – Disney+

17h – Nottingham Forest x Liverpool – Disney+

Copa da Inglaterra

16h45 – Preston x Charlton – Disney+

16h45 – Mansfield x Wigan – Disney+

Copa do Rei

17h – Ourense x Valencia – ESPN 3 e Disney+

Campeonato Escocês

17h – Dundee x Celtic – Disney+

Taça de Portugal

17h15 – Farense x Benfica – Nsports

Campeonato Carioca

19h30 – Botafogo x Portuguesa-RJ – SporTV e Premiere

Campeonato Pernambucano

20h – Sport x Decisão – Canal GOAT

Copa Betano Coquimbo 2025

20h – Coquimbo Unido x Godoy Cruz – Disney+

Série Rio de la Plata

20h – Universidad Católica x Atlético Tucumán – Disney+

22h – Independiente x Olimpia – Disney+

Série Colômbia

20h30 – Junior x Universitario – Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Nottingham Forest pelo Campeonato Inglês?

O jogo **Nottingham Forest x Liverpool** terá transmissão ao vivo no **Disney+**, às 17h.

Que horas é o jogo da Atalanta pela Série A?

O jogo **Atalanta x Juventus** terá transmissão ao vivo na **ESPN 4 e Disney+**, às 16h45.

Qual canal irá passar o jogo do Botafogo pelo Carioca?

O jogo **Botafogo x Portuguesa-RJ** terá transmissão ao vivo no **SporTV e Premiere**, às 19h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 14 de janeiro.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 14 de janeiro.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 14 de janeiro.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 14 de janeiro.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

16h30 – Brentford x Manchester City – Campeonato Inglês

16h45 – Atalanta x Juventus – Campeonato Italiano

ESPN 2

16h30 – Chelsea x Bournemouth – Campeonato Inglês

ESPN 3

17h – Ourense x Valencia – Copa do Rei

Disney+

14h30 – Como x Milan – Campeonato Italiano

16h30 – West Ham x Fulham – Campeonato Inglês

16h45 – Mansfield x Wigan – Copa da Inglaterra

17h – Nottingham Forest x Liverpool – Campeonato Inglês

20h – Coquimbo Unido x Godoy Cruz – Copa Betano Coquimbo 2025

Nosso Futebol

16h30 – Bayer Leverkusen x Mainz – Campeonato Alemão

SporTV

19h30 – Botafogo x Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

14h30 – Como x Milan – Campeonato Italiano

16h30 – Brentford x Manchester City – Campeonato Inglês

16h45 – Preston x Charlton – Copa da Inglaterra

20h – Coquimbo Unido x Godoy Cruz – Copa Betano Coquimbo 2025

CazéTV

16h30 – Bayer Leverkusen x Mainz – Campeonato Alemão

Nsports