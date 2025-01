Jogos desta terça-feira; veja onde assistir ao vivo e horários

Os jogos entre São José-RS x Internacional pelo Campeonato Gaúcho e Palmeiras x RB Bragantino pelo Campeonato Paulista são os destaques do futebol desta terça-feira, 28 de janeiro.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Inglês (Terceira Divisão), Campeonato Argentino, Campeonato Pernambucano e outras competições estaduais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h – Huddersfield x Birmingham – Disney+

Campeonato Gaúcho

19h – Juventude x Guarany de Bagé – Premiere

21h30 – São José-RS x Internacional – Globo, Sportv e Premiere

Campeonato Argentino

19h15 – Rosario Central x Lanús – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paulista

19h30 – Palmeiras x RB Bragantino – UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

21h30 – Novorizontino x Velo Clube – TNT, Max, UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

Campeonato Pernambucano

20h – Santa Cruz x Retrô – TV FPF Betnacional (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho; veja horário

O jogo São José-RS x Internacional terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere, às 21h30.

Que horas é o jogo do Palmeiras pelo Campeonato Paulista?

O jogo Palmeiras x RB Bragantino terá transmissão ao vivo no UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping, às 19h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

21h30 – São José-RS x Internacional – Campeonato Gaúcho

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 28.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira, 28.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira, 28.