Jorge Jesus reage a Gabigol no Cruzeiro, avalia escolha do atacante e manda recado

Técnico do Flamengo em 2019, Jorge Jesus avaliou positivamente a transferência do atacante Gabriel para o Cruzeiro. Em entrevista nesta semana ao ‘Ge.Globo’, o comandante português afirmou que o centroavante viveu um 2024 conturbado no Rubro-Negro Carioca e que ser negociado não foi ruim para o jogador.

“O Gabigol achou que era o momento de sair e veio de um ano complicado. Os torcedores adoram o Gabigol. Depois do Zico, é um ídolo criado, mas o último ano dele houve muita coisa que não sei se os torcedores o perdoariam. Se calhar, sair não foi ruim e ele pode até um dia voltar. Acredito muito no futebol dele e acredito que vá fazer grandes coisas pelo Cruzeiro”, avaliou o português.

Com Jorge Jesus, Gabriel Barbosa viveu seu ano mais goleador da carreira. Em 2019, o centroavante fez 43 gols e deu 12 assistências em 59 partidas pelo Flamengo. Além disso, o atacante balançou as redes duas vezes na final da Copa Libertadores, dando o título ao rubro-negro. Naquele ano, os dois ainda foram campeões brasileiros.

Estreia oficial

Principal reforço do Cruzeiro para a temporada, Gabigol fará sua estreia oficial com a camisa celeste às 16h30 (de Brasília) deste sábado (24), contra o Betim, pelo Campeonato Mineiro. Anteriormente, o centroavante entrou em campo nos empates com São Paulo e Atlético, pela Inter&Co Soccer Week, na FC Series.

Gabigol no Cruzeiro

O Cruzeiro anunciou a contratação de Gabriel Barbosa na virada do ano, no dia primeiro, em ação de marketing em conjunto com o jogador. O canal oficial do centroavante no YouTube transmitiu uma live com mais de 10 dias de duração. Na tela, figurou um cronômetro em contagem regressiva para a virada para o anúncio.

Ainda que só tenha sido oficializado no dia primeiro, Gabigol já tinha acordo com o Cruzeiro há algumas semanas. Sua despedida do Flamengo foi anunciada logo depois do título da Copa do Brasil sobre o Atlético, em 10 de novembro. Ainda no gramado da Arena MRV, em Belo Horizonte, ele revelou que não renovaria com o rubro-negro.

A revelação fez com que o nome do atacante fosse especulado em diversos clubes. Ainda que ele tenha sido ligado ao futebol do exterior, os paulistas Palmeiras e Santos foram quem mais se interessaram na contratação do jogador. O Santos, inclusive, chegou a enviar proposta formal pelo atleta, que acabou assinando com o Cruzeiro.