Jovem acusada de participar do assassinato de policial militar em Rondônia, é transferida para Porto Velho

Edsandra Costa da Silva, mais conhecida como “Vitória do CV”, que foi presa na tarde da última sexta-feira (17), em Sena Madureira acusada de envolvimento no assassinato do policial militar Fábio Martins, foi transferida na manhã deste sábado (18), para Porto Velho.

Em imagens enviadas com exclusividade para o ContilNet, é possível ver o momento que a jovem é levada por agentes da Polícia Civil, ainda com a mesma roupa e sandálias que estava na ocasião da prisão.

O crime aconteceu no último domingo (12), no condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona leste da capital de Rondônia. Elissandra foi presa após abordagem policial no município acreano, em que foi constatado a existência de um mandado de prisão contra a mulher pela suspeita de participação no crime.

O polícia Fábio Martins foi morto com seis tiros na cabeça. Ele estava de folga no dia do crime, segundo a PM, acompanhado da sua mulher, quando foi chamado por duas mulheres em seu portão e logo em seguida foi assasinado.

Veja o vídeo: