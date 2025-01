Jovem de 13 anos picada por cobra é resgatada após buscar ajuda de barco no Acre

Uma adolescente de 13 anos foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros em uma área remota de Feijó, no interior do Acre, após ser picada por uma cobra jararaca. O resgate foi realizado na última terça-feira (7), em uma região de difícil acesso no Seringal Porto Envira, localizado no Alto Rio Envira.

De acordo com informações fornecidas pelos bombeiros, o incidente aconteceu na tarde de segunda-feira (6). A adolescente foi picada na coxa direita e apresentou inchaço no local. A família da jovem acionou os bombeiros e iniciou o transporte dela em uma canoa, buscando antecipar o atendimento.

A equipe de resgate percorreu mais de 100 quilômetros de barco para encontrar a família, conseguindo alcançá-los nas proximidades do Seringal Nazaré. No local, os bombeiros realizaram os primeiros socorros e continuaram o deslocamento até a cidade de Feijó, onde outra equipe aguardava para encaminhar a adolescente ao hospital.

Conforme os bombeiros, a jovem apresentava sinais vitais estáveis ao dar entrada na unidade hospitalar. A própria vítima identificou o animal como uma jararaca.

O que fazer em casos de picada de cobra?

Especialistas orientam que, diante de uma picada de cobra, é fundamental seguir alguns passos: