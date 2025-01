Jovem é baleado com três tiros enquanto caminhava em via pública de Rio Branco

Gabriel Andrade Damasceno, de 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio a tiros no início da tarde desta terça-feira (21), na rua Poços de Caldas, no bairro Cidade Nova, situado na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Gabriel caminhava pela rua quando foi abordado por criminosos que chegaram em um veículo. Armados, os suspeitos efetuaram vários disparos contra a vítima, atingindo-a no pescoço, tórax e abdômen. Após o ataque, os criminosos fugiram do local sem serem identificados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Gabriel recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco. Seu estado de saúde é considerado grave.

A Polícia Militar isolou a área para a realização da perícia criminal. Em seguida, diversas guarnições realizaram buscas pela região na tentativa de localizar os suspeitos, mas ninguém foi preso até o momento.

O caso está sendo investigado inicialmente pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para a continuidade das investigações.